Tanzanie : le sort de l’opposant Tundu Lissu suspendu à un verdict crucial

La Haute Cour de Dar es-Salaam doit rendre, vendredi 6 novembre, son verdict dans le procès pour trahison de Tundu Lissu, chef du principal parti d’opposition tanzanien, Chadema.

Arrêté le 9 avril 2025, au lendemain d’un rassemblement au cours duquel il réclamait des réformes électorales, l’opposant est détenu depuis plus de dix-huit mois et encourt la peine capitale.

Son arrestation est intervenue dans un contexte de fortes tensions politiques, à l’approche des élections générales d’octobre 2025. Les candidats à la présidence des deux principales formations d’opposition avaient alors été écartés du scrutin, provoquant des manifestations suivies de violences meurtrières.

À la veille du verdict, Hussein Khalid, directeur général de l’organisation Vocal Africa, dénonce une procédure dépourvue de fondement et destinée, selon lui, à réduire au silence les voix dissidentes. « Nous pensons que cette affaire est sans fondement et qu’il s’agit clairement d’une tentative de faire taire l’opposition », a-t-il déclaré.

Il estime qu’une condamnation priverait l’opposition de l’un de ses principaux dirigeants, susceptible de porter les revendications en faveur de la bonne gouvernance, du respect des droits humains et du fonctionnement démocratique des institutions.

Hussein Khalid met également en cause le décalage entre les appels à la réconciliation nationale de la présidente Samia Suluhu Hassan et les poursuites engagées contre les responsables de l’opposition. Selon lui, ces arrestations contredisent la volonté affichée par le pouvoir de rassembler le pays.

Le parcours de Tundu Lissu est marqué par de graves menaces. En 2017, il avait survécu à une tentative d’assassinat au cours de laquelle il avait été atteint de seize balles. Il avait ensuite vécu plusieurs périodes en exil, invoquant des menaces contre sa sécurité.

Depuis son incarcération, il a également mené deux grèves de la faim pour protester contre ses conditions de détention et les modalités de son procès. En mai 2025, il avait notamment dénoncé son obligation de comparaître à distance, tandis qu’à la fin du mois d’octobre, il a menacé de reprendre cette action pour obtenir des consultations confidentielles avec ses avocats, conformément à une décision judiciaire.

Dans l’attente du jugement, Hussein Khalid appelle les Tanzaniens à se mobiliser pour défendre les libertés publiques et l’État de droit. Une éventuelle condamnation de Tundu Lissu constituerait un nouvel épisode majeur de la crise politique qui fragilise la démocratie tanzanienne.