Les attaques contre les systèmes d'eau ont triplé selon un rapport de l'UNICEF

Les attaques ayant endommagé ou détruit des systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans les zones de conflit ont triplé entre 2021 et 2025. C’est ce que révèle le rapport « Water Under Fire Volume 4 » de l’UNICEF publié jeudi.

Le document a recensé les attaques qui ont eu lieu dans 23 pays et territoires entre janvier 2021 et juin 2026. Il s’agite notamment des frappes contre les stations de traitement et les canalisations ainsi que la contamination des sources d’eau.

Le rapport indique qu’au Soudan, en mars 2024, seule une des 13 stations de traitement d’eau de l’État de Khartoum fonctionnait encore.

Alors qu’au Burkina Faso, plus de 145 points d’eau ont été détruits lors d’attaques entre 2020 et 2025, privant d’accès à l’eau environ 830 000 personnes, dont plus de la moitié étaient des enfants.

Dans les camps de l’est du Tchad accueillant des réfugiés du Soudan, l’OMS a établi un lien entre une épidémie d’hépatite E et un accès insuffisant à l’eau potable et à l’assainissement.

Face à ce tableau, l’UNICEF appelle les parties au conflit, les donateurs et les acteurs humanitaires et du développement à considérer les systèmes d’eau, d’assainissement et d’hygiène dans les zones de conflit comme indispensables à la survie des civils.