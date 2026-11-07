Paraguay : l'ancien vice-président Pedro Alliana prête serment en tant que président

L'ancien vice-président paraguayen Pedro Alliana a prêté serment vendredi en tant que président pour mener à bien le mandat de son prédécesseur, Santiago Peña, qui avait été destitué plus tôt dans la journée pour faute professionnelle. M. Alliana exercera ses fonctions jusqu'en août 2028.

À l’unanimité, les 44 sénateurs présents ont voté la destitution de Peña pour faute professionnelle, mettant ainsi un terme dramatique à l’une des présidences les plus stables d’Amérique du Sud.

Ce verdict est intervenu trois jours seulement après que les autorités de régulation ont saisi la banque Ueno, privant près de 3 millions de clients de leurs économies et de leurs cartes bancaires, ce qui a déclenché une crise politique.

Le président paraguayen destitué, Santiago Peña, a été placé vendredi en résidence surveillée, soupçonné d’abus de confiance. Les procureurs ont ordonné que M. Peña soit retenu à son domicile jusqu’à ce qu’il puisse être présenté devant leur unité chargée des crimes économiques et de la lutte contre la corruption, selon une lettre adressée au commandant de la police nationale. Le bureau du procureur général a confirmé à l’Associated Press qu’il y avait été placé en détention.

Le mandat prévoyait également l’arrestation de Carlos Carvallo, l’ancien directeur de la banque centrale nommé par Peña. On ignorait dans l’immédiat si Carvallo était en détention.

Les parlementaires ont accusé Peña d’avoir utilisé son influence politique pour détourner des centaines de millions de dollars de fonds publics vers Ueno, tandis que les autorités de régulation fermaient les yeux sur des prêts d’initiés risqués. Peña a nié toute malversation.

Membre de longue date du Parti Colorado, parti conservateur au pouvoir depuis longtemps, Alliana, 52 ans, est un ancien gouverneur de la province méridionale de Ñeembucú et un ancien président de la Chambre basse. Il n’a toutefois pas échappé entièrement au scandale : le parquet mène également une enquête à son encontre, et jeudi, les députés ont rejeté une motion de destitution déposée par l’opposition.

M. Peña avait présenté sa démission jeudi, mais le Congrès ne l’a pas acceptée. Ses avocats, Ricardo Preda et Adolfo Ferreiro, ont fait valoir que les députés auraient dû approuver son départ au lieu de poursuivre la procédure de destitution.