FIFA : au Paraguay, Infantino vante le pouvoir unificateur du football

Pour la première fois, le 75e Congrès de la Fédération Internationale de Football Association s'est réuni à Asuncion au Paraguay.

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a présenté l'impact révolutionnaire que la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 aura sur le football dans le monde entier. Cette dernière débutera le 14 juin à Miami et comprendra un prix d'un milliard de dollars pour les 32 clubs participants.

« Le football unit le monde - ce n'est pas seulement notre devise, c'est une réalité. Et je dois dire qu'après avoir passé ces derniers jours avec certains dirigeants du monde, a.. je pense que je peux vraiment dire ici que le football unit le monde. Je pense pouvoir dire ici, au nom de toute la famille du football, que nous voulons tous nous unir, nous voulons rassembler tout le monde, nous voulons la paix, et ceci doit être un appel de nous tous pour la paix dans le monde, pour mettre de côté tous les conflits et s'unir, et le football peut certainement jouer un rôle à cet égard.... », a déclaré Gianni Infantino.

Un fonds de solidarité de 250 millions de dollars est également prévu pour les clubs non participants, ce qui signifie que l'héritage du tournoi se fera sentir bien après la finale du 13 juillet.

La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA jouera un rôle clé pour assurer à la FIFA un retour record de 13 milliards de dollars pour le cycle 2023-2026, comme le montrent le budget détaillé pour 2026 et le budget révisé du cycle 2023-2026, qui ont été approuvés par le Congrès de la FIFA en même temps que les états financiers de la FIFA pour 2024.