Paraguay : des milliers de manifestants réclament la destitution du président

Face à l'ampleur de la crise, le président Santiago Peña a présenté sa démission, mais le Congrès en a suspendu l'examen tandis qu'une procédure de destitution suit son cours, le maintenant provisoirement au pouvoir. Dans les rues, les manifestants réclament justice et responsabilités. Certains brandissent des pancartes exigeant la poursuite de la procédure parlementaire, tandis que d'autres exhibent une effigie du chef de l'État ou brûlent son portrait. Un maillot de football paraguayen portant le logo barré d'Ueno Bank symbolise également la colère contre le gel des avoirs bancaires. Pour les protestataires, une simple démission ne suffirait pas : elle permettrait à Santiago Peña de devenir sénateur à vie et de bénéficier d'une immunité, compromettant selon eux toute possibilité de lui demander des comptes. Sous la surveillance de la police, familles et jeunes manifestants se mobilisent alors que quelque trois millions de clients bancaires seraient privés d'accès à leur épargne.