Cisjordanie : des gaz lacrymogènes tirés près des cueilleurs d'olives

À al-Mughayyir, en Cisjordanie occupée, des familles palestiniennes ont pu rejoindre leurs terres jeudi pour l'une des rares journées autorisées par l'armée israélienne pour la récolte des olives. La cueillette s'est déroulée sous tension, des soldats tirant des grenades lacrymogènes à proximité des récoltants. Pour les 3 000 habitants du village, l'accès aux oliveraies est extrêmement restreint : sur 4 300 hectares, une centaine seulement restent accessibles sous des autorisations militaires jugées insuffisantes pour entretenir les arbres. La pression des avant-postes de colons s'intensifie : six villageois ont été tués cette année, l'entrée orientale est fermée depuis plus de deux ans et 12 000 oliviers ont été déracinés en 2025. Depuis septembre, l'ONU a enregistré 377 attaques de colons (un mort, plus de 200 blessés palestiniens et 3 850 arbres endommagés), menaçant les revenus de 80 000 à 100 000 familles qui dépendent de cette récolte.