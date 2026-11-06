Tokyo : des voyageurs accourent voir deux chèvres qui désherbent une friche

Nagi, un an, et Pokke, deux ans, ont fait leur arrivée en octobre sur un terrain vague de 900 mètres carrés dans le bouillonnant quartier de Shinjuku, où ils broutent régulièrement les mauvaises herbes dans le cadre d'une initiative respectueuse de l'environnement lancée par East Japan Railway (JR East). L'expérimentation, commencée le 9 octobre, propose une alternative à la tonte traditionnelle et aux herbicides et devrait se poursuivre jusqu'à environ décembre, à moins que les animaux ne terminent le travail plus tôt. Bien que JR East ait déjà testé le pâturage de chèvres, il s'agit de son premier projet de ce type à l'intérieur de la boucle ferroviaire Yamanote, au centre de Tokyo. Ce spectacle inhabituel a attiré des écoliers, des employés de bureau et des usagers, nombreux à s'arrêter pour prendre des photos et des vidéos. Les images montrent le duo en train de se nourrir, de déambuler dans leur enclos et de se reposer dans un petit abri, apparemment indifférent au passage des trains. Pour les habitants du quartier, les chèvres offrent un moment de calme inattendu au milieu du quotidien trépidant. Tamae Noguchi, qui travaille à proximité, raconte que les voir manger avec autant d'enthousiasme lui remonte le moral. Des panneaux demandent aux visiteurs de ne pas nourrir les animaux, afin de laisser les nouveaux jardiniers de Tokyo poursuivre tranquillement leur travail.