Le Ghanéen James Barnor, 97 ans, va être honoré aux Sony World Photography Awards 2027

James Barnor n'est pas étranger aux grands moments.

Lorsque le Ghana a déclaré son indépendance en 1957, il était là avec son appareil photo. Dans le Londres des années 1960, il a bousculé les stéréotypes visant les mannequins et les artistes noirs grâce à ses photographies pour le magazine Drum. En 1970, il a créé le premier laboratoire de développement couleur du Ghana.

Âgé aujourd'hui de 97 ans, il reçoit l'une des plus hautes distinctions de la photographie.

La World Photography Organisation a révélé que Barnor recevra le prix Outstanding Contribution to Photography lors des 2027 Sony World Photography Awards (source en anglais).

James Barnor, Untitled #2, Deux amis habillés pour une célébration à l'église, Accra, années 1970 James Barnor / Courtesy Galerie Clémentine de la Féronnière

« Lorsque j'ai ouvert mon studio à Accra, je n'aurais jamais imaginé que mon travail me mènerait aussi loin, à travers l'indépendance du Ghana, jusqu'à Londres puis de retour », a déclaré Barnor dans un communiqué.

« Mon appareil photo est devenu mon compagnon et je ne l'ai jamais regretté. »

Du Ghana à la Grande-Bretagne et retour

Né en 1929, Barnor a appris la photographie auprès de son cousin, J. P. D. Dodoo, lui-même photographe en vue qui travaillait à Accra pendant l'époque coloniale de la Côte-de-l'Or.

À 21 ans, Barnor est devenu le premier photographe salarié du quotidien ghanéen Daily Graphic et il a ensuite photographié des rassemblements politiques, des défilés de rue et le cheminement du Ghana vers l'indépendance en 1957.

Ce travail comprend le moment où le leader indépendantiste Kwame Nkrumah a déclaré le Ghana libre de la domination britannique, même si des retards dans le développement des pellicules ont fait que ses images n'ont jamais été publiées (source en anglais) dans les journaux.

Les portraits de Barnor ont immortalisé la vie à Accra au milieu du XXe siècle James Barnor / Courtesy Galerie Clémentine de la Féronnière

En 1953, Barnor a ouvert le studio Ever Young dans le quartier de Jamestown, à Accra. Là, des étudiants et des vendeurs comme des responsables politiques et des juges venaient poser pour des portraits, tandis que Barnor commençait à documenter la vie quotidienne dans un pays en pleine mutation.

En 1959, il a déménagé en Grande-Bretagne, où il a étudié au Medway College of Art avant de travailler comme tireur couleur. Il a également travaillé pour Drum, le magazine sud-africain connu pour sa couverture anti-apartheid, et a capturé la vie de la diaspora africaine de Londres dans les années 1960.

Barnor sortait régulièrement ses séances de mode dans les rues de Londres, photographiant des mannequins et des célébrités noirs avec un style et une assurance rarement vus dans la presse britannique de l'époque. Ses portraits paraissaient en couverture et dans les pages mode de Drum, donnant aux Londoniens noirs une visibilité que les magazines grand public leur refusaient souvent.

Après une formation chez le fabricant de films Agfa-Gevaert, en Belgique et en Allemagne, Barnor est revenu au Ghana en 1970 comme représentant de l'entreprise et a contribué à mettre en place le premier laboratoire commercial de développement couleur du pays.

Un héritage à l'échelle du globe

Alors que la France fête 200 ans (source en anglais) de photographie, avec plus de 1 000 événements jusqu'en septembre 2027, la reconnaissance de Barnor rappelle un autre chapitre important de l'histoire du médium, des dernières années de la domination coloniale britannique au Ghana à l'émergence d'un Royaume-Uni multiculturel.

Aujourd'hui, il est largement considéré comme l'un des pionniers de la photographie africaine.

Le légendaire boxeur poids lourd Muhammad Ali entouré de ses fans, Londres, 1966 James Barnor/Courtesy Galerie Clémentine de la Féronnière

Les photographies de Barnor ont été exposées dans le monde entier, notamment à la Serpentine Gallery de Londres, au Detroit Institute of Arts et au Museum of Modern Art de New York. Elles font aussi partie des grandes collections à la fois du Tate Museum et de la National Portrait Gallery à Londres, ainsi que du Centre Pompidou à Paris.

Barnor recevra son prix lors d'une cérémonie à Londres le 15 avril 2027. Une rétrospective présentant plus de 50 photographies et des documents d'archives couvrant l'ensemble de sa carrière sera également organisée à Somerset House du 16 avril au 3 mai 2027.