Londres : une exposition célèbre la beauté universelle

Comment appréhendons-nous la notion de beauté dans la vie quotidienne? L'exposition "The Cult of Beauty" (Le culte de la beauté) de la Wellcome Collection, à Londres, invite le public à se questionner en explorant l'histoire, la science et le commerce de ce qui nous rend beaux.

Ici toutes les beautés sont célébrées. De "Miss Black and Beautiful" dans le Londres des années 1970, à la reine de beauté d'une prison brésilienne, en passant par la championne de 9 ans d'un concours de beauté au Texas. La beauté est devenue inclusive, le maquillage a évolué, avec des teintes adaptées aux peaux foncées.

Janice Li, commissaire de l'exposition, explique qu'elle souhaite que les visiteurs réfléchissent à ce que signifie "être beau'' : "On nous a toujours parlé de proportions corporelles idéales, de règles d'or à suivre pour les atteindre. C'est ce que nous ont enseigné les livres, la philosophie, les médias populaires ou le savoir intergénérationnel de nos parents, de nos ancêtres. Cependant, ces connaissances ont changé du tout au tout. Les gens nous ont imposé une façon de faire avec des injonctions pour être belle. Mais comment se fait-il que nous finissions par aspirer à de nouvelles choses ? Est-ce vrai ? Tout ce qu'on nous a vendu est-il vraiment la norme universelle de la beauté ?".

Plus de 200 objets et œuvres d'art, sont exposés. On peut admirer les incontournables canons de beauté que sont les statues romaines, mais aussi une palette de maquillage égyptienne vieille de 4 000 ans. Depuis la libération du cheveu crépu on l’affiche avec fierté, se mettre en beauté devient un acte militant pour certaines communautés.

"La beauté peut être une force très puissante pour construire une communauté, une cohésion. Nous nous intéressons aux cheveux, et à la façon dont une coiffure peut rassembler des générations qui ne se sont jamais rencontrées, qui ont peut-être vécu dans des endroits différents, et susciter un sentiment d'appartenance à ses ancêtres, à sa communauté'', explique la curatrice.

Ce parcours est aussi sensoriel, les visiteurs auront l’occasion de respirer les parfums autrefois utilisés par les femmes du XVIe grâce a une installation qui restitue des recettes de produits de beauté datant de la Renaissance.

"Le culte de la beauté" se tiendra jusqu'au 24 avril 2024.