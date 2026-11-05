Grèce : des étudiants défilent à Athènes pour plus de financements éducatifs

Le rassemblement a commencé à 11 heures devant le University of Athens, avant de se diriger vers la Syntagma Square, où la foule s'est regroupée devant le parliament , derrière les cordons de police. Les manifestants brandissaient des banderoles proclamant « De la Grèce à la France, nous nous battons pour un enseignement public gratuit » et des pancartes avec le slogan français « Étudier ou survivre ? » (« Étudier ou survivre ? »), emprunté au France's school student protest movement. Devant le parlement, certains ont déversé des sacs de gravats provenant d'écoles délabrées pour dénoncer les conditions auxquelles les élèves sont confrontés, des toits qui fuient et des plâtres qui s'effritent aux radiateurs hors d'usage. La police a estimé la participation à environ 4 000 personnes à Athènes et Thessalonique réunies, bien en dessous des 20 000 qui avaient défilé dans 50 villes grecques le 21 octobre; les organisateurs ont contesté ce chiffre. Les revendications sont concrètes : davantage de financement public, des inspections et réparations urgentes des bâtiments scolaires, des postes permanents pour pourvoir des milliers de vacances, des classes moins nombreuses, et le retrait des nouveaux examens nationaux ainsi que d'une proposition visant à supprimer l'article 16 de la Constitution, qui protège l'enseignement supérieur public. Le syndicat des enseignants du secondaire, l'OLME, a organisé une grève de quatre heures à partir de 10 heures pour permettre au personnel d'y participer. En toile de fond, il y a le coût de la vie. Les étudiants font état de loyers de 800 euros par mois et disent que beaucoup ne peuvent plus du tout se permettre d'étudier, les syndicats réclamant une allocation mensuelle pour le logement et un plafonnement des loyers.