France : jusqu'à 55 000 manifestants à Lyon, des heurts avec la police

La quatrième journée nationale de grève de l'automne a rassemblé jeudi 30 500 manifestants à Lyon selon la préfecture, contre 55 000 d'après la CGT, pour réclamer une revalorisation des salaires et une amélioration des services publics. Le défilé s'est déroulé sur un parcours imposé par les autorités, qui avaient interdit les rassemblements dans une grande partie du centre-ville afin de prévenir de nouvelles dégradations. Cette décision avait été confirmée par la justice, saisie par les syndicats. Des incidents ont éclaté à proximité du pont Gallieni. La police affirme qu'environ 500 manifestants habillés de noir ont lancé des projectiles et des feux d'artifice en direction des agents, qui ont riposté avec des gaz lacrymogènes. Six interpellations ont été signalées. La journée a également été marquée par d'importantes perturbations des transports, avec la fermeture de l'ensemble des lignes de métro et de funiculaire.