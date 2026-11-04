Ukraine : 31 morts, plus de 45 disparus après un bombardement russe à Zaporizhzhia

Les habitants faisaient la queue pour recevoir de laide humanitaire lorsque les bâtiments ont été frappés. Des images du village dévasté montrent un vaste cratère, des débris éparpillés et des corps récupérés puis chargés dans une camionnette. Quatre policiers et deux secouristes figurent parmi les personnes tuées. Des volontaires, dont le pasteur baptiste Vladyslav Makhovskyi, ont rejoint les équipes d’urgence qui fouillaient les décombres, malgré de répétées interruptions provoquées par des drones russes. Dans un hôpital de Zaporizhzhia, des médecins ont pris en charge des civils souffrant de brûlures, de fractures et de blessures causées par des éclats d’obus. Quatre patients civils ont été admis, dont une personne présentant des brûlures couvrant 81 % de son corps. Parmi les blessés se trouve Rodion Baliy, un secouriste de 28 ans, dont le père a décrit les blessures de son fils et les dangers auxquels sont confrontés les sauveteurs lorsqu’ils répondent à des frappes répétées. Une autre survivante, Galyna, recevait elle aussi des soins. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié ce bombardement de l’une des attaques russes les plus meurtrières de la guerre. Les autorités régionales ont décrété trois jours de deuil, tandis que les équipes de secours poursuivaient les recherches de personnes susceptibles d’être piégées sous les décombres.