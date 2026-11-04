États-Unis : explosion de joie au Texas après la victoire annoncée de Talarico

Les images montrent une foule exultant à l'annonce des premières projections, qui laissent entrevoir un tournant historique dans cet État traditionnellement acquis aux républicains. Face au républicain Ken Paxton, Talarico serait le premier démocrate élu au Sénat américain au Texas depuis 1988, mettant fin à 38 années sans victoire de son parti pour l'un des deux sièges texans. L'enthousiasme était palpable parmi les sympathisants réunis pour suivre les résultats de cette élection de mi-mandat. « Le Texas devient démocrate à tous les niveaux, et il était grand temps ! », s'est réjoui l'un d'eux, convaincu d'assister à un changement politique majeur. Plusieurs grands médias américains, dont ABC News et Reuters, ont depuis confirmé leurs projections en faveur de Talarico, donnant une portée historique à ce résultat dans l'un des bastions conservateurs des États-Unis. ABC News