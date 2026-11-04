Portugal : les manifestants pour le logement réoccupe la place du Rossio à LIsbonne

Les militants du mouvement Acampada de Lisboa ont réinvesti ce lieu emblématique de la capitale après une décision de justice autorisant un manifestant à y rester jusqu'au 24 novembre. Plus d'une centaine de personnes ont participé à une assemblée populaire pour dénoncer la crise du logement. Sur les images, les protestataires déplient leurs bâches, montent leurs tentes et accrochent des banderoles, dont l'une s'adresse directement aux policiers à « posez les matraques et rejoingnez la manifestation ». À 3 heures du matin, le campement s'étend devant le Théâtre national, tandis que de jeunes manifestantes se réchauffent sous des couvertures. Cette nouvelle occupation se déroule dans une atmosphère plus calme, avec une présence policière nettement moins importante que les nuits précédentes. La décision de justice a redonné de l'élan au mouvement, qui entend maintenir la pression sur les autorités face aux difficultés d'accès au logement. Le Premier ministre Luís Montenegro s'est adressé à la nation et a invité les responsables de l'opposition à discuter de la crise. Une délégation d'Acampada de Lisboa devrait également être reçue par le président portugais António José Seguro. En attendant, les manifestants restent installés sur la place du Rossio, déterminés à faire entendre leurs revendications.