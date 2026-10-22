Tchad : le départ discret de Succès Masra pour des soins

L'ancien premier ministre tchadien Succès Masra a quitté discrètement le Tchad afin de recevoir des soins médicaux, deux mois après avoir été libéré à la faveur d'une grâce présidentielle, selon les informations de RFI.

Selon son entourage, rapporte RFI, l'opposant a quitté N'Djamena le 20 octobre, peu après avoir participé à la cérémonie d'hommage aux victimes de la répression des manifestations de 2022, organisées pour réclamer le retour à l'ordre constitutionnel. Son itinéraire l'a conduit au Cameroun, puis en Côte d'Ivoire, où réside sa famille, avant un départ prévu vers la France pour y suivre un traitement.

Ses proches assurent qu'il ne s'agit pas d'un nouvel exil. Après une année passée en détention, ce déplacement répondrait avant tout à un besoin médical. Ils expliquent également que ce voyage n'a pu être organisé plus tôt en raison du renouvellement de son passeport et de la visite du président Mahamat Idriss Déby en France.

Le caractère discret de ce départ alimente toutefois les interrogations. Des observateurs estiment que le parti Les Transformateurs adopte désormais une stratégie de prudence. Si la grâce présidentielle a annulé la peine prononcée contre Succès Masra, elle n'a pas effacé sa condamnation, ce qui continue de peser sur sa situation politique et judiciaire.

À sa sortie de prison, l'ancien chef du gouvernement avait réaffirmé sa disponibilité à travailler avec le président Mahamat Idriss Déby, laissant entrevoir une possible poursuite du dialogue avec les autorités.