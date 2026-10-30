La France et le Tchad renouent leurs liens militaires

Deux avions de chasse et un avion de transport français doivent faire « très prochainement » escale au Tchad pour y mener des activités de formation, a annoncé jeudi l'armée française.

Les relations entre les deux pays s'étaient fortement dégradées en 2024, lorsque le Tchad avait dénoncé son accord de coopération militaire avec la France, mettant ainsi fin à près de six décennies de partenariat sécuritaire et entraînant le retrait des troupes françaises du pays.

Depuis, les deux capitales ont engagé un processus de normalisation. Une nouvelle étape a été franchie à la mi-octobre, à l'occasion de la visite à Paris du président tchadien, Mahamat Idriss Déby Itno, reçu par son homologue français, Emmanuel Macron.

« Une reprise de la coopération avec le Tchad a eu lieu, dans le plein respect de la souveraineté tchadienne », a déclaré jeudi Xavier Rival, porte-parole de l'état-major des armées françaises.

Paris entend notamment « contribuer aux efforts de lutte contre l'instabilité régionale », a-t-il précisé, en évoquant un soutien au développement des capacités opérationnelles de l'armée de l'air tchadienne.

Dans ce cadre, deux avions de chasse Mirage 2000 et un avion de transport CASA de l'armée française effectueront « très prochainement une escale technique au Tchad ». Cette brève présence sera également mise à profit pour organiser des activités de formation, a indiqué le porte-parole.

Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un exercice militaire conjoint prévu en novembre, auquel participeront les forces armées de la Côte d'Ivoire, du Gabon et de la France.

Lors de la visite de Mahamat Idriss Déby Itno à Paris, en octobre, les deux pays avaient signé une déclaration d'intention destinée à définir les nouvelles bases de leur coopération en matière de défense.

Selon la présidence française, cette coopération sécuritaire avait commencé à reprendre au début de l'année, notamment dans les domaines de la formation militaire, de la fourniture d'équipements et du partage de renseignements.