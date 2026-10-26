Sénégal : les premiers Jeux olympiques sur le sol africain se préparent

Du 31 octobre au 13 novembre, environ 2 700 jeunes athlètes âgés de 15 à 18 ans venus du monde entier participeront aux compétitions dans 35 disciplines sportives. Les épreuves se dérouleront à Dakar, mais aussi dans les villes voisines de Diamniadio et Saly.

Pour les habitants, cet événement représente bien plus qu’une compétition sportive. Thomas Dieme, étudiant sénégalais, voit dans ces Jeux une occasion unique pour le pays et pour l’Afrique de découvrir de nouvelles disciplines et d’accueillir des cultures venues du monde entier.

« C’est une première occasion pour le Sénégal et, par extension, pour l’Afrique, de découvrir de nouveaux sports », explique-t-il, soulignant le caractère inédit de cette compétition sur le continent.

Parmi les disciplines mises en avant figure notamment le skateboard, qui fera son entrée aux Jeux Olympiques de la Jeunesse à Dakar. Encore peu développé au Sénégal, ce sport espère profiter de cette visibilité pour attirer de nouveaux pratiquants.

Au-delà des infrastructures et des compétitions, l’événement suscite aussi une forte émotion auprès du public. Rose Faye, chimiste de 30 ans, raconte qu’elle n’a jamais eu l’occasion d’assister à des Jeux Olympiques lorsqu’elle vivait en France. Voir aujourd’hui cet événement se dérouler dans son pays d’origine représente pour elle une opportunité exceptionnelle.

La cérémonie d’ouverture est prévue samedi à Diamniadio, à une quarantaine de kilomètres de Dakar. Avec la mascotte Ayo, un jeune lion, le Sénégal entend offrir une vitrine internationale à sa jeunesse et inscrire durablement l’Afrique dans l’histoire olympique.