États-Unis : Donald et Melania Trump célèbrent Halloween à la Maison-Blanche

Sur la pelouse sud de la résidence présidentielle, policiers, soldats, poupées et pilotes de course en miniature se sont succédé devant le couple pour recevoir des bonbons. Le président américain s'est également prêté au jeu des autographes, allant jusqu'à signer les costumes de deux enfants déguisés en pilotes automobiles, tandis que Melania Trump posait à ses côtés pour des photos de famille. Parmi les déguisements les plus insolites figurait celui d'un bébé transformé en bulletin de vote. Autre moment remarqué : le passage d'Air Force One au-dessus de la Maison-Blanche, sous le regard du couple présidentiel, avec le Washington Monument en arrière-plan. Plusieurs membres de l'administration américaine avaient également fait le déplacement avec leurs familles, notamment le secrétaire à la Défense Pete Hegseth, le chef de cabinet adjoint de la Maison-Blanche Stephen Miller et le représentant américain au Commerce Jamieson Greer. Tous ont été accueillis par Donald et Melania Trump au milieu des enfants costumés. Cette réception s'inscrit dans une tradition bien établie à la Maison-Blanche, où des familles invitées peuvent rencontrer le président et son épouse à l'occasion de la fête d'Halloween. Organisées deux jours avant la fête du 31 octobre, les célébrations ont ainsi mêlé distribution de friandises, photos souvenirs et rencontres avec le couple présidentiel, avec en prime le survol de la résidence par l'avion présidentiel.