JOJ : Kirsty Coventry à Dakar à quelques jours de l'ouverture de la compétition

La présidente du Comité international olympique (CIO), Kirsty Coventry, est arrivée lundi soir à Dakar, à quelques jours de l’ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ). Une première pour le continent africain, qui accueillera son tout premier événement olympique.

Originaire du Zimbabwe, Kirsty Coventry est la première femme et la première Africaine à diriger le CIO. « Je suis très heureuse d’être ici. Cela a pris du temps, mais nous y sommes enfin », a-t-elle déclaré, saluant l’enthousiasme des Sénégalais. Elle s’est également dite confiante dans la capacité du pays à accueillir les athlètes et les visiteurs du monde entier, qui pourront découvrir les traditions et la culture africaines.

Les Jeux débuteront samedi et réuniront quelque 2 700 jeunes athlètes, âgés de 15 à 18 ans, autour de 35 disciplines sportives. Les compétitions se dérouleront à Dakar ainsi que dans les villes voisines de Diamniadio et de Saly.

Créés en 2010 à Singapour, les JOJ sont une déclinaison des Jeux Olympiques destinée aux jeunes sportifs. Trois disciplines feront leur entrée dans le programme de cette édition : le wushu, un art martial chinois, le baseball5, une version adaptée du baseball, et le skateboard. La cérémonie d’ouverture est prévue samedi à Diamniadio, à une quarantaine de kilomètres de Dakar.