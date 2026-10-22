Jeux Olympiques de la Jeunesse : des sprinteurs réfugiés poursuivent leur rêve olympique à Dakar

À quelques semaines des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar, deux jeunes sprinteurs réfugiés se préparent à vivre un moment historique. Florence Masumbe et Rachid Rochene représenteront l’Équipe olympique des réfugiés, une première pour cette compétition.

Originaires de l’est de la République démocratique du Congo, leurs familles ont fui l’instabilité pour trouver refuge en Ouganda. Aujourd’hui, ces deux adolescents transforment leur parcours d’exil en une quête sportive.

À l’entraînement à Kampala, Rachid Rochene ne cache pas son ambition. Pour lui, participer aux Jeux est l’accomplissement d’un rêve d’enfance : se mesurer aux meilleurs, décrocher une médaille et, pourquoi pas, établir un record.

Florence Masumbe, 16 ans, a grandi dans le camp de réfugiés de Rwamwanja, dans l’ouest de l’Ouganda. Sa sélection pour Dakar représente bien plus qu’une compétition sportive. La jeune athlète espère que l’athlétisme pourra changer son avenir, lui ouvrir l’accès à une meilleure éducation et inspirer d’autres jeunes réfugiés.

Leur parcours a été rendu possible grâce au programme « Game Connect », porté par la Fondation olympique pour les réfugiés. Depuis six ans, cette initiative utilise le sport pour améliorer la santé mentale et favoriser l’intégration des réfugiés et des communautés qui les accueillent.

Leurs talents ont été repérés grâce à ce programme, qui leur a donné un nouvel objectif. Selon Brandon Katura, coordinateur du projet, les deux athlètes ont désormais la motivation de voyager, de rencontrer d’autres sportifs et de poursuivre leurs études grâce à d’éventuelles bourses.

Le Comité international olympique et ses partenaires en Ouganda ont mobilisé près de 10 000 dollars pour accompagner leur préparation aux Jeux de Dakar. Un soutien essentiel pour ces jeunes athlètes dont le chemin vers le haut niveau reste semé d’obstacles.

Alors que près de 118 millions de personnes sont déplacées de force dans le monde, selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, Florence et Rachid porteront bien plus qu’un maillot olympique. Sur la piste de Dakar, leurs performances seront un symbole d’espoir et de résilience pour des millions de réfugiés.