Sénégal : quel avenir politique envisage réellement Macky Sall ?

Macky Sall fera-t-il son retour en politique au Sénégal, après avoir renoncé à diriger l’ONU ?

La question agite l'espace public sénégalais ces derniers jours. Pour ce cadre de son parti, l’Alliance pour la République (APR), le doute n’est pas permis.

« Je ne porterai pas de gants pour vous dire que c’est notre souhait le plus absolu, que Macky Sall revienne encore puisque c'est le président de l'Alliance pour la République, continuer le combat avec nous parce qu'encore une fois de plus, il faut le rappeler, nous avons un programme qui devrait aller jusqu'en 2035, c'est le programme Sénégal émergent », a expliqué Saourou Sène, porte-parole d'APR.

Mais si les partisans de Macky Sall s’enthousiasment d’un éventuel retour de leur leader, rien n’est encore sûr. Du côté de l’opinion sénégalaise, une telle perspective ne laisse pas indifférente mais la question divise.

« Je pense en toute sincérité qu'il a encore sa place parce que depuis qu'il est parti, ce que les Sénégalais sont en train de vivre est un peu compliqué. Là, il était sur le chemin de l'émergence et en ce moment le pays est tellement dur qu'après son retrait des Nations Unies, je pense que les Sénégalais ont hâte de le revoir à la tête de ce pays », a indiqué Amadou Fall, enseignant.

« Pour le retour de Macky Salle ici au Sénégal, je pense que c'est impossible parce qu'on a besoin de lui pour éclaircir beaucoup de choses. Il a beaucoup fait ici, beaucoup de mal, il a fait beaucoup de mal ici au Sénégal. On a besoin de lui mais pas pour être président. Pour les éclaircissements, pour la dette cachée et les crimes de sang », pour Thierno Ndiaye, habitant de Medina.

« Si j’avais un conseil à donner à Macky Sall, c’est de laisser aux autres hommes politiques diriger pour voir s’ils peuvent faire avancer le pays. Après avoir dirigé le pays pendant autant de temps sans qu’on voie les résultats, le mieux pour lui, c’est de laisser d’autres essayer », estime Cheikh Ahmed Tidiane Sène.

Mais, un éventuel come-back de Macky Sall pourrait-il redistribuer les cartes politiques au Sénégal ? À qui profiterait-il entre l'ex-président, son successeur Bassirou Diomaye Faye et le président de l’Assemblée nationale Ousmane Sonko ? Pour cet analyste, rien ne peut être exclu.

« Quel Macky Sall va revenir au Sénégal ? Est-ce que c'est Macky Salle qui reviendra pour s'opposer à Djamal qui l'a soutenu récemment ? Moralité politique, je ne le pense pas. Maintenant, ce qui s'est dit depuis la rencontre à Doha avec Karim Doha, c'est véritablement aller dans le sens de pouvoir créer un front politique en perspective des prochaines luttes électorales. Autrement dit, une alliance qui raille à pair et éventuellement le Parti démocratique sénégalais s'il est partant. Oui, on peut le penser ainsi en attendant de voir ce qu'il va se passer pour la candidature en 2029 », selon Abdoulaye Mbow, analyste politique.

L’élection présidentielle de 2029 est justement dans la ligne de mire des partisans de Macky Sall. Car, pour l’instant, ils ne voient personne d’autre que leur leader pour reconquérir le pouvoir…