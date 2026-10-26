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Turquie : Mohamed Salah, un pharaon au cœur de la renaissance du Trabzonspor

Mohamed Salah sous les couleur du club turc de Trabzonspor à Trabzon, en Turquie, le 19 octobre 2026   -  
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By Rédaction Africanews

avec AP

Turquie

En Turquie, l’arrivée de Mohamed Salah a redoré l'image de Trabzon. Le pharaon a rejoint l’équipe de football de la ville au bord de la mer Noire en provenance de Liverpool, où il a laissé une empreinte indélébile.

L’attaquant égyptien fait déjà parler de lui sur les terrains de la Süper Lig. Un sacré coup de projecteur pour Trabzonspor et la ville.

« Dieu merci, il y a Salah. Nous avons actuellement l’un des joueurs les plus célèbres du football mondial. J’ai conçu cette tenue spécialement pour lui. Nous sommes très heureux de l’avoir parmi nous, et lui aussi est heureux d’être avec nous. Salah s’est vraiment intégré à cette ville. Si Dieu le veut, nous remporterons le titre de champion avec lui cette année », souligne Sinan Mor, supporter du Trabzonspor.

C’est toute la ville qui honore le joueur âgé de 34 ans. Cette œuvre d’art à l’effigie du footballeur égyptien permet de mesurer soncélébrité à Trabzon.

« Lorsque Mohamed Salah est arrivé à Trabzon, nous avons réalisé une fresque murale, à la fois comme cadeau de bienvenue et comme hommage aux touristes arabes et égyptiens qui visitent notre ville, et qu’ils ont vraiment adorée. Par la suite, chaque touriste qui passait par là a ajouté un coup de pinceau. Ce n’est donc pas seulement mon œuvre : on y trouve les coups de pinceau de 100 à 150 touristes différents. Cet endroit se trouve exactement là où les touristes arrivent. Et quand je parle de « touristes arabes », cela ne concerne pas uniquement eux : les touristes nationaux manifestent également un vif intérêt », raconte Yildiray Yildirim, artiste muraliste.

La presse locale a rapporté que les comptes de réseaux sociaux du Trabzonspor avaient gagné 1 million de nouveaux abonnés après la signature de Salah.

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