Nigéria : selon le ministre de la Santé, le premier cas d'Ebola est "maîtrisé"

Le ministre nigérian de la Santé, Muhammad Ali Pate, a tenu une conférence de presse jeudi soir pour informer les médias de la situation concernant le premier cas d’Ebola recensé dans le pays.

M. Pate a déclaré que le cas nigérian restait maîtrisé et que l’état de la patiente montrait des signes d_’« amélioration »_.

« Heureusement, cette personne est prise en charge et se remet effectivement. Aujourd’hui, j’ai parlé aux médecins traitants, et j’ai compris que les résultats des analyses montraient une nette amélioration et qu’il y avait une possibilité qu’elle se remette de cette maladie. », a déclaréMuhammad Ali Pate, ministre nigérian de la Santé.

La patiente nigériane, née en Ouganda et épouse d'un diplomate en poste à Abuja, avait passé deux semaines de vacances en Ouganda en septembre et était revenue au Nigeria début octobre, ont indiqué les autorités.

« À l’heure actuelle, rien ne nous incite à modifier le déroulement des grands rassemblements prévus, mais si la situation venait à évoluer, nous prendrions une décision, après avoir largement consulté les experts compétents. », a indiqué leministre nigérian de la Santé.

Le Nigeria a déclaré qu'il effectuait actuellement le traçage de 44 contacts.

L'épidémie actuelle d'Ebola a éclaté au Congo en mai et la maladie a depuis été détectée dans trois autres pays africains, ce qui en fait l'épidémie d'Ebola la plus étendue géographiquement de l'histoire du continent.