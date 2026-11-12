En Slovénie, une catapulte humaine Red Bull décroche deux records Guinness

Le pilote espagnol de wingsuit Dani Román, 35 ans, et le BASE jumper français Fred Fugen, 47 ans, ont réalisé cette spectaculaire démonstration le 5 novembre à l’ancienne centrale électrique de Trbovlje, qui abrite la plus haute cheminée d’Europe. Au lieu de sauter depuis la structure, les deux athlètes ont été propulsés vers le haut par une catapulte verticale de 60 mètres spécialement conçue, installée dans la partie supérieure de la cheminée. Lors du lancement en solo de Román, celui ci a accéléré de zéro à 180 km/h en seulement 2.15 secondes, subissant des forces allant jusqu’à 4.2 G. Il a ensuite continué à monter sur 100.36 mètres après avoir quitté le dispositif, établissant un record Guinness pour la plus grande hauteur atteinte par une catapulte humaine. Les deux sportifs ont ensuite tenté un lancement simultané, atteignant 145 km/h en 2.66 secondes et signant un deuxième record Guinness pour la plus grande hauteur cumulée atteinte par une catapulte humaine, soit 151.72 mètres. Román a gagné 75.97 mètres et Fugen 75.75 mètres après avoir été projetés dans les airs. Les deux athlètes ont déployé leurs parachutes après être passés de leur trajectoire ascendante à la chute libre. Ce projet ambitieux a demandé deux ans et demi de développement et a été conçu par le collectif slovène de cascadeurs DD Squad, avec le soutien de Red Bull et de Prada Linea Rossa.