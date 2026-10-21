Nigeria : les autorités réagissent après un premier cas d’Ebola

Le Nigeria est à son tour touché par l’épidémie d’Ebola. Mardi, les autorités sanitaires ont confirmé un premier cas dans le pays le plus peuplé d’Afrique. La patiente est une femme qui s’était rendue en Ouganda avant de rentrer à Abuja, la capitale fédérale.

Selon le ministre nigérian de la Santé, Muhammad Ali Pate, les premiers symptômes sont apparus le 7 octobre. La patiente s’est présentée dans un établissement de santé privé le 11 octobre, avant que des examens complémentaires ne confirment l’infection. Elle est actuellement placée à l’isolement et reçoit des soins médicaux.

Les autorités ont engagé le traçage des contacts. Quarante-quatre personnes ayant été en contact étroit avec la patiente ont été identifiées et font l’objet d’un suivi sanitaire.

Une propagation qui inquiète les autorités sanitaires

Depuis le début de l’épidémie en République démocratique du Congo (RDC), en mai dernier, le virus s’est propagé au-delà du foyer initial. L’Ouganda et le Kenya figurent également parmi les pays concernés.

Au Kenya, le ministère de la Santé a annoncé mardi un neuvième cas. Il s’agit d’un homme de 24 ans, proche parent du premier patient identifié dans le pays. Déjà placé en quarantaine, il a été isolé dès l’apparition des symptômes et mis sous traitement après la confirmation du diagnostic.

Le directeur général des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), Jean Kaseya, a alerté sur l’ampleur géographique de cette flambée, qu’il décrit comme la plus étendue de l’histoire des épidémies d’Ebola.

Un appel urgent à la mobilisation internationale

Face à la progression du virus, Jean Kaseya a appelé la communauté internationale à fournir des financements, du matériel médical et du personnel soignant pour soutenir les pays touchés.

En RDC, l’épidémie a déjà fait plusieurs milliers de morts, selon les autorités sanitaires. Le taux de mortalité y approche les 50 %, a averti le responsable d’Africa CDC, qui appelle à une mobilisation urgente.

De son côté, le ministère ougandais de la Santé a indiqué mardi soir qu’aucun cas actif d’Ebola n’était confirmé dans le pays, précisant que le transit par l’Ouganda ne signifie pas nécessairement que l’infection y a été contractée.

Le Nigeria n’avait plus enregistré de cas d’Ebola depuis 2014. Les autorités sanitaires doivent désormais identifier les éventuelles chaînes de transmission afin d’éviter une propagation plus large du virus.