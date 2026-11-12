Pérou : le pape Léon XIV retrouve son pays d'adoption à Lima

À sa descente d'avion, le souverain pontife de 71 ans a été accueilli par la présidente Keiko Fujimori, avant de bénir des enfants en situation de handicap et des bébés réunis sur le tarmac. Il a ensuite traversé la capitale à bord de sa papamobile, saluant une foule immense brandissant des drapeaux péruviens et du Vatican. Selon les estimations du Saint-Siège, environ trois millions de personnes se seraient massées le long de son parcours. Arrivé sur la Plaza Mayor, au cœur de Lima, Léon XIV a été reçu au palais du gouvernement, où il a rendu hommage au drapeau national et chanté l'hymne péruvien aux côtés de la présidente et d'une chorale d'enfants, avant de s'entretenir avec elle. Cette visite constitue la dernière étape de sa tournée de douze jours en Amérique du Sud, après l'Uruguay et l'Argentine. Né à Chicago sous le nom de Robert Prevost, Léon XIV a consacré plus de deux décennies à l'Église péruvienne, notamment comme évêque de Chiclayo, avant son élection à la tête de l'Église catholique. Devenu citoyen péruvien en 2015, il a confié combien ce pays avait façonné son parcours religieux et personnel. « Je reviens aussi dans ma patrie », a-t-il déclaré devant les autorités, évoquant avec émotion les familles qui l'avaient accueilli et partagé leur quotidien avec lui. Surnommé affectueusement « Padre Roberto », le pape doit également se rendre en Amazonie, dans la ville andine de Cusco et à Chiclayo, où il a exercé son ministère pendant plusieurs années.