Tous les candidats à la tête de l'ONU se heurtent à un veto

Les sept candidats à la tête des Nations unies ont tous reçu un vote de « désapprobation », ce qui équivaut à un veto, de la part d’un membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU lors du dernier sondage informel, a déclaré vendredi un diplomate.

Lors du vote de vendredi, pour la première fois dans le cadre de ce scrutin informel et anonyme, la Grande-Bretagne, la Chine, la France, la Russie et les États-Unis ont utilisé des pailles de couleur pour signaler leur veto, tandis que les dix membres élus du Conseil de sécurité ont continué à utiliser des marqueurs unis.

La Costaricaine Rebeca Grynspan qui figurait parmi les favorites lors des cinq scrutins précédents a recueilli cette fois-ci le plus grand nombre de votes « d’encouragement », mais a également reçu cinq votes « de désapprobation », dont deux émanant de membres permanents.

Selon les médias américains, Washington s’opposerait à l’ensemble des sept candidats en lice. L’envoyé de Washington auprès de l’ONU, Mike Waltz, a refusé de commenter cette information, mais a déclaré vendredi : «nous avons toujours dit que nous avions simplement besoin du meilleur. » Quant à la question de l’entrée en lice de nouveaux candidats, M. Waltz a déclaré : « Si des pays souhaitent présenter davantage de candidats, cela relève bien sûr de leur souveraineté. » Parmi les candidats potentiels envisagés par les diplomates figurent Nickolay Mladenov, haut représentant pour Gaza au sein du « Conseil de la paix » soutenu par les États-Unis, et Lana Nusseibeh, ministre d’État aux Affaires étrangères des Émirats arabes unis. Le nom de Feridun Hadi Sinirlioglu, secrétaire général de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), a également été évoqué.

M. Grynspan a obtenu les meilleurs résultats en moyenne lors des cinq premiers tours de scrutin informel, se classant à nouveau en tête vendredi malgré les deux vetos. Les autres candidats sont l’ancienne ministre des Affaires étrangères de la Guyane, Carolyn Rodrigues-Birkett, l’Argentin Rafael Grossi, actuel directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), le Sénégalais Macky Sall, les Équatoriennes Ivonne A-Baki et Maria Fernanda Espinosa, ainsi que l’Ougandais Olara Otunnu.

Le secrétaire général sortant, le Portugais Antonio Guterres, achève son deuxième mandat de cinq ans le 31 décembre 2026. Même si un candidat obtient les neuf voix requises sur les 15 disponibles au Conseil de sécurité, il doit également éviter un veto de la part des cinq grandes puissances, qui sont profondément divisées. Une fois ces obstacles franchis, le nom du candidat sera soumis à l’Assemblée générale, qui regroupe tous les membres de l’ONU, pour confirmation.

Le sondage informel du Conseil de sécurité a été mis en place au début des années 1980 afin de tenter de sortir d’une impasse entre deux candidats bloqués par des vetos. Ce mécanisme informel a perduré, sous diverses formes, malgré les critiques des pays opposés à l’opacité de ce processus. Chacun des 15 membres du Conseil de sécurité doit attribuer anonymement à chaque candidat l’une des trois mentions suivantes : « favorable », « défavorable » ou « sans opinion ». La tradition veut que le poste le plus élevé de l’ONU soit attribué à tour de rôle à des candidats issus de différentes régions. Selon ce principe, le poste devrait cette fois-ci revenir à un candidat d’Amérique latine. Il existe de nombreux candidats issus de cette région, bien que Sall et Otunnu soient originaires d’Afrique.