L’Afrique compte désormais plus de catholiques que l’Europe, selon le Vatican

Avec 288,3 millions de fidèles, l’Afrique dépasse pour la première fois l’Europe en nombre de catholiques, selon les dernières statistiques publiées vendredi par l’agence Fides. À l’échelle mondiale, l’Église catholique poursuit sa progression, tandis que les effectifs de prêtres augmentent légèrement, pour la première fois en cinq ans, et que les vocations religieuses demeurent en recul.

L’Afrique est désormais le deuxième continent comptant le plus de catholiques, derrière les Amériques, selon le dossier statistique 2026 de l’agence Fides, publié par le Vatican le vendredi 16 octobre, à deux jours de la centième Journée missionnaire mondiale.

Au 30 juin 2024, l’Église catholique recensait 1,422 milliard de fidèles dans le monde, soit une hausse de 16,69 millions en un an. Les catholiques représentaient ainsi 17,8 % de la population mondiale.

Avec 288,31 millions de fidèles, l’Afrique devance désormais l’Europe, qui en compte 287,24 millions. Les Amériques demeurent largement en tête, avec 678,87 millions de catholiques, devant l’Asie, qui en rassemble 156,17 millions, et l’Océanie, avec 11,56 millions.

La progression africaine est particulièrement marquée : le continent a gagné 7,58 millions de catholiques en un an, contre 911 000 en Europe. Les Amériques ont enregistré 6,99 millions de fidèles supplémentaires, l’Asie 968 000 et l’Océanie 239 000.

Les effectifs sacerdotaux repartent légèrement à la hausse

Autre évolution notable, le nombre de prêtres dans le monde a augmenté pour la première fois en cinq ans. Il atteignait 407 421 au 31 décembre 2024, soit 425 de plus qu’un an auparavant. Cette progression résulte notamment des hausses observées en Afrique, avec 1 676 prêtres supplémentaires, et en Asie, avec 1 065. L’Europe, en revanche, en a perdu 2 483.

Le Vatican a également recensé 5 525 évêques, soit 95 de plus en un an, et 52 102 diacres permanents, en hausse de 669. Malgré la progression du nombre de prêtres, la charge pastorale s’alourdit : chaque prêtre compte en moyenne 3 491 catholiques, contre 3 453 lors du précédent relevé.

Les effectifs des religieuses et des séminaristes poursuivent, pour leur part, leur diminution. Le nombre de religieuses est tombé à 580 131, en recul de 9 292. L’Afrique constitue la seule région où leur nombre augmente, avec 2 190 membres supplémentaires.

Les grands séminaristes étaient 103 604 fin 2024, soit 2 891 de moins qu’un an auparavant. Là encore, l’Afrique fait exception, avec une progression de 786 candidats au sacerdoce, tandis que l’Asie enregistre la baisse la plus importante, avec 2 733 séminaristes en moins.

Une présence éducative et sociale mondiale

Les statistiques de Fides soulignent également l’ampleur des activités éducatives, missionnaires et caritatives de l’Église. Le nombre de missionnaires laïcs a progressé de 18 473, pour atteindre 463 079, tandis que celui des catéchistes a augmenté de 22 370, à 2,89 millions.

Le réseau catholique comprend par ailleurs 75 448 écoles maternelles, 103 666 écoles primaires et 51 810 établissements secondaires. L’Église dispose également de 101 110 structures sanitaires et caritatives, dont 5 397 hôpitaux et 13 646 dispensaires. L’Afrique y occupe une place importante, notamment pour les infrastructures hospitalières et les dispensaires.

Publié en amont de la Journée missionnaire mondiale, prévue le dimanche 18 octobre sous le thème « Un dans le Christ, unis dans la mission », ce rapport met en évidence le déplacement progressif du centre de gravité démographique du catholicisme. Si les Amériques restent le premier foyer de fidèles, l’Afrique s’impose désormais comme un moteur majeur de sa croissance, tandis que l’Europe fait face à l’érosion de ses effectifs sacerdotaux et religieux.