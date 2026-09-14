Vatican : JR crée une vague géante pour l’expo « AQVA » à la bibliothèque apostolique

Le pape Léon XIV a inauguré lundi 14 septembre au Vatican l’exposition AQVA, consacrée aux multiples facettes de l’eau. Les visiteurs y accèdent par Diluvium, une installation monumentale de 70 mètres signée par l’artiste français JR, première œuvre in situ commandée pour l’extérieur de la bibliothèque apostolique, édifice du XVIe siècle. À l’intérieur, œuvres d’art et livres rares explorent l’eau comme source de vie, mais aussi comme force destructrice. Parmi les pièces exposées figurent des créations du typographe américain Bill Moran et du chef italien Fulvio Pierangelini, ainsi qu’un ouvrage consacré aux animaux aquatiques publié il y a 470 ans par le naturaliste italien Ippolito Salviani. L’exposition montre également comment l’eau peut endommager les manuscrits anciens, tout en contribuant à leur restauration. AQVA ouvre un cycle de cinq ans consacré aux catastrophes et aux merveilles, qui abordera ensuite le feu, la lumière, les insectes et l’intervention humaine. L’exposition sera accessible au public du 25 septembre 2026 au 14 mai 2027, certains jours uniquement.