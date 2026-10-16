Belgique : le festival Pumpkimania revient au château de Grand-Bigard

À quelques kilomètres de Bruxelles, la magie de l'automne s'empare une nouvelle fois des jardins du château de Grand-Bigard, transformés chaque année depuis 2023 en forêt enchantée. Des milliers de citrouilles venues de Belgique, d'Allemagne et du Portugal ont investi les extérieurs du château pour Pumpkimania, décorant les allées, les massifs et de gigantesques sculptures d'animaux. Renards, chouettes et cerfs composent le décor de cette édition placée sous le signe de « La magie de la forêt ». Mais une des véritables stars est une citrouille de 772 kg, cultivée spécialement pour le concours de pesée des géantes qui a marqué l'ouverture du festival, le 26 septembre. Sur le lac, d'autres citrouilles géantes ont même été transformées en embarcations mono place, offrant l'une des attractions les plus insolites du festival. Malgré un été chaud qui a compliqué les récoltes, les organisateurs espèrent accueillir près de 50 000 visiteurs avant la fermeture, le 1er novembre. Les familles peuvent s'essayer à la sculpture de citrouilles chaque week-end. Dès le 24 octobre, le domaine ouvrira quotidiennement jusqu'à 19 h pour les animations d'Halloween, avant un final marqué par l'écrasement de citrouilles géantes, devenues trop volumineuses ou abîmées après plusieurs semaines d'exposition. À Dilbeek, à environ 10 km du centre de Bruxelles, les billets sont proposés à 16 € pour les adultes et 9 € pour les enfants de 5 à 14 ans. Les moins de 5 ans entrent gratuitement.