Albanie : des manifestations violentes secouent Tirana pour le troisième jour consécutif

Les manifestants ont lancé des pierres, des pétards et d'autres objets contre la police antiémeute, qui a répliqué avec des gaz lacrymogènes et des canons à eau. Des incendies se sont déclarés dans le centre-ville, embrasant des arbres et une structure en bord de route tandis que les pompiers tentaient de maîtriser les flammes. Les images montrent des manifestants courant dans des rues enfumées, arrachant des barrières de police et renvoyant aux forces de l'ordre des grenades lacrymogènes. Des magasins et des banques ont été endommagés, certains ont été pillés, tandis que la police a signalé des actes de vandalisme visant des distributeurs automatiques, des caméras, des véhicules et des clôtures. Des véhicules calcinés, des vitres brisées et des bureaux dévastés jonchent la capitale albanaise, où habitants et employés ont commencé à déblayer les décombres alors que les manifestations se poursuivent. Ce qui a commencé il y a trois jours comme des protestations étudiantes contre le coût et la qualité de l'enseignement supérieur s'est transformé en contestation plus large du gouvernement d'Edi Rama, le Premier ministre. Des étudiants qui réclament de meilleures conditions universitaires, un soutien financier et des perspectives d'emploi ont rejoint le mouvement Flamingo, qui s'oppose à un projet de complexe touristique de luxe lié à Jared Kushner et réclame la démission de M. Rama en raison d'accusations de corruption.