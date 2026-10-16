Turquie : des pluies inédites en 80 ans provoquent des crues meurtrières près d'Istanbul

Au moins trois personnes ont perdu la vie et cinq autres sont toujours portées disparues après les pluies torrentielles qui ont provoqué de violentes inondations à Istanbul, en Turquie, jeudi 15 octobre. Selon les autorités, la ville n'avait pas connu de précipitations aussi intenses depuis au moins 80 ans. À Ayazağa, un quartier situé sur la rive européenne d'Istanbul, les images aériennes montrent des rues englouties sous des eaux boueuses, jonchées de voitures endommagées, de camionnettes renversées et de poids lourds immobilisés. Les secours s'efforcent de dégager les débris et d'accéder aux secteurs sinistrés, tandis que les habitants tentent de surmonter les conséquences de la catastrophe. Les intempéries ont également privé certains foyers d'électricité, d'eau courante et de gaz. Selon des habitants, les pluies, d'abord faibles, ont rapidement laissé place à un violent torrent après le débordement d'un cours d'eau en amont du quartier. Des dizaines de véhicules ont été emportés et la circulation a été paralysée. Par mesure de sécurité, les autorités ont également interrompu l'approvisionnement en électricité et en gaz dans plusieurs secteurs. Au milieu des dégâts, une scène plus touchante : une femme traverse les rues inondées d’Ayazağa avec une boîte contenant des chatons qu’elle a sauvés des eaux. À l’agence Associated Press, elle explique toutefois que trois autres chatons restent introuvables. Les opérations de secours et de nettoyage se poursuivent, tandis que les autorités commencent à mesurer l'ampleur des dégâts.