Italie : une panne nationale du contrôle aérien perturbe les vols à l'aéroport de Rome

À l'aéroport de Rome, au moins 12 vols avaient été annulés en milieu de matinée, ce vendredi 16 octobre, perturbant sérieusement les liaisons vers Milan Linate, Bari, Riyad, Tirana, Turin, Trieste, Valence, Munich, Lyon, Catane, Venise et Trapani. D'autres départs ont subi des retards de 15 à 60 minutes. Face aux annulations et aux retards, les voyageurs ont passé la matinée à consulter les écrans des départs, dans l'attente de nouvelles informations. Ils ont été invités à contacter directement leurs compagnies aériennes. Les problèmes ont été détectés dans la nuit par ENAV, le fournisseur italien de services de navigation aérienne. Les systèmes de secours ont permis un fonctionnement normal jusqu'à 6h, mais à mesure que le trafic augmentait, les régulateurs ont imposé des mesures de gestion des flux qui ont réduit temporairement de 50 % la capacité du trafic aérien du pays. ENAV a indiqué utiliser des systèmes alternatifs de transmission de données pour maintenir le plus grand nombre de départs possible, y compris les vols intercontinentaux. L'entreprise a précisé que ses techniciens avaient remonté les anomalies jusqu'au réseau de données et qu'ils travaillaient à en déterminer la cause et à rétablir la capacité maximale. Elle a écarté la piste d'une cyberattaque ou d'un sabotage et assuré que les opérations de vol restaient sûres. Des retards et annulations similaires ont été signalés dans toute l'Italie, dans des aéroports comme Milan, Bergame, Naples, Venise, Palerme et Cagliari, tandis que les passagers étaient prévenus que de nouvelles perturbations pourraient suivre.