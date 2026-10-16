Des missiles russes provoquent d'importants incendies à Odessa et Zaporijjia

Des frappes russes ont provoqué d'importants incendies dans les régions d'Odesa et de Zaporizhzhia, en Ukraine, vendredi 16 octobre, laissant des sites industriels entièrement ravagés par les flammes. À Odesa, les pompiers ont combattu un incendie dans une usine de produits ménagers, tirant leurs lances vers le bâtiment en feu, tandis que des marchandises étaient éparpillées au sol. Plus à l'est, à Zaporizhzhia, les équipes de secours ont utilisé une nacelle pour maîtriser un incendie couvrant 500 mètres carrés dans une entreprise privée. Des images diffusées par les services d'urgence ukrainiens montrent des pompiers projetant des jets d'eau sur les flammes sur les deux sites. Parallèlement à ces attaques, le président ukrainien Volodymyr Zelensky participe à des discussions avec les dirigeants européens. Des images le montrent arrivant en compagnie d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et d'António Costa, président du Conseil européen. En s'installant autour de la table, Volodymyr Zelensky affichait des signes apparents de fatigue, alors que les discussions diplomatiques avec ses partenaires européens se poursuivaient.