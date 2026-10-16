L’Ukraine dévoile un drone-ambulance capable d’évacuer les blessés en quelques minutes

Développé pour secourir les soldats blessés dans des zones inaccessibles aux véhicules terrestres, ce drone piloté à distance pourrait transporter jusqu'à 150 kg et atteindre 105 km/h, selon SkyFall. Il serait ainsi capable de survoler champs de mines, cours d'eau et routes endommagées, réduisant les délais d'intervention sur le front. Les images montrent un représentant de l'entreprise quittant la cabine après l'atterrissage. Le fabricant affirme que StarGate pourrait ramener à quelques minutes des évacuations qui nécessitent actuellement plusieurs heures, voire plusieurs jours, afin d'accélérer la prise en charge des blessés. L'appareil combine les systèmes de communication Starlink et L-Link avec des fonctionnalités assistées par intelligence artificielle, destinées à maintenir le contrôle malgré les perturbations de la navigation par satellite. Il a également été filmé déployant un filet conçu pour intercepter les drones ennemis. Le prototype a été remis à une brigade ukrainienne pour être testé dans les conditions du front.