Thaïlande : à Bangkok, des manifestants dénoncent FMI, Banque mondiale et capitalisme destructeur

Une pieuvre géante, une tirelire en forme de cochon et des masques de dirigeants mondiaux ont accompagné les manifestants venus de toute la Thaïlande pour dénoncer l'influence du capitalisme mondial. Ils accusent les institutions financières internationales de décider de l'avenir des communautés locales sans leur laisser suffisamment de place dans les discussions. C'est aussi pour cette raison qu'ils ont choisi de boycotter le forum officiel, estimant que leurs préoccupations n'y seraient pas réellement entendues. La manifestation a été stoppée par la police près du lieu de la réunion. De brèves échauffourées ont suivi lorsque des protestataires ont tenté de suspendre une banderole depuis un pont piétonnier. Le cortège a momentanément perturbé la circulation avant de déployer son message dénonçant le capitalisme destructeur.