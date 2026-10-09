Bruxelles : la marche contre l’austérité dégénère en affrontements violents

La manifestation a débuté dans une ambiance festive, avec des cortèges brandissant des pancartes, jouant de la musique et dansant dans la capitale. Des violences ont toutefois éclaté plus tard près de la gare de Bruxelles-Midi, où certains manifestants ont lancé des projectiles et des feux d'artifice sur la police. Les forces de l'ordre ont répliqué avec des canons à eau et des gaz lacrymogènes, tandis que des manifestants renvoyaient certaines grenades vers les policiers. La police a déployé des renforts équipés de lanceurs de gaz lacrymogène, appuyés par un hélicoptère. De nouveaux incidents ont été signalés près de la gare de Bruxelles-Central. La police précise que les heurts ont eu lieu en marge et étaient distincts du cortège syndical principal. La police a d'abord fait état de 21 personnes interpellées, dont 13 mineurs, mais ce chiffre est passé à plus de 100 vendredi soir, avec environ 30 arrestations judiciaires et 80 détentions administratives. Aucun chiffre confirmé concernant d'éventuelles victimes n'était disponible, malgré les affrontements, les incendies et les dégâts matériels. La police indique que le cortège syndical principal est resté pacifique. Les syndicats craignent que le plan d'économie proposé par le gouvernement ne pénalise les salariés, les retraités et les ménages à faibles revenus. Ils s'opposent à de possibles modifications de l'indexation des salaires, de la TVA et à d'autres mesures touchant le pouvoir d'achat, estimant que les plus aisés doivent contribuer davantage. Comme en France, des étudiants se sont également joints à la marche pour protester contre les coupes dans l'enseignement, la hausse des frais et des réformes qui, selon eux, pourraient rendre l'université moins accessible financièrement.