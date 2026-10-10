Le Panama secoué par de puissants séismes : au moins deux blessés, aucun décès signalé.

Une série de puissants séismes a frappé le Panama vendredi 9 octobre, endommageant plusieurs bâtiments et provoquant des évacuations. Dans la capitale, Panama, des habitants se sont précipités dans les rues. Les secousses ont été ressenties jusqu’en Colombie voisine. À Penonomé, une partie de la cathédrale s’est effondrée, emportant notamment l’une de ses flèches. Un hôtel voisin a également subi d’importants dégâts, tandis que plusieurs habitations ont été endommagées dans la province de Herrera. L’aéroport international de Tocumen a brièvement interrompu ses activités avant de rouvrir. Le canal de Panama, en revanche, a continué de fonctionner normalement. Selon l’Institut américain de géophysique (USGS), le premier séisme s’est produit à seulement 10 kilomètres de profondeur, près de Pitaloza Arriba, dans la province de Herrera. Des alertes au tsunami ont été déclenchées au Panama et dans plusieurs pays voisins. Le président panaméen a indiqué qu’aucun décès n’avait été signalé dans l’immédiat, alors que les secours poursuivaient l’évaluation des dégâts. Situé sur la ceinture de feu du Pacifique, le Panama se trouve dans une région particulièrement exposée aux séismes et à l’activité volcanique.