Ukraine : au moins 20 morts dans des frappes russes à Zaporijjia

Des bombes aériennes guidées russes ont frappé plusieurs immeubles d'habitation à Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, samedi 10 octobre. Selon un bilan actualisé des secours ukrainiens, l'attaque a fait au moins 20 morts, dont trois enfants, et 18 blessés. Sur place, les équipes de secours ont fouillé les décombres à la recherche de survivants, tandis que de la fumée s'élevait des bâtiments éventrés. Des appartements ont été détruits, des voitures écrasées et plusieurs habitants ont dû être évacués. Les opérations de recherche se poursuivaient. Ce bombardement s'inscrit dans une intensification des frappes russes à travers l'Ukraine, qui ont fait plus de 60 morts en quatre jours. Samedi, des missiles ont également touché Kyiv, blessant quatre personnes selon le maire de la capitale. Ces nouvelles attaques surviennent au lendemain de l'annonce d'un accord entre Donald Trump et Vladimir Poutine sur le diesel russe. Destiné à faire baisser les prix du carburant, il prévoit notamment un assouplissement temporaire des sanctions américaines contre les exportations russes. Une décision vivement critiquée par Volodymyr Zelensky, qui estime qu'elle risque de renforcer les ressources financières de Moscou et de compromettre les efforts visant à mettre fin à la guerre. Plus de quatre ans et demi après le début de l'invasion russe à grande échelle, les combats se poursuivent sur le front, tandis que les frappes aériennes continuent de toucher les villes ukrainiennes.