Népal : évacuations après une crue éclair de la Budhi Gandaki due à un glissement de terrain

Les autorités népalaises ont ordonné des évacuations le dimanche 11 octobre le long de la rivière Budhi Gandaki, après des crues soudaines qui ont emporté des habitations et d'autres bâtiments dans la région montagneuse du centre-nord du pays. Les villageois ont fui vers les hauteurs tandis que la rivière en crue se frayait un passage dans les vallées étroites. Des images aériennes diffusées par l'armée népalaise montrent les eaux de crue se précipiter entre les montagnes et des habitants évacués vers des zones sûres. L'Autorité nationale pour la réduction et la gestion des risques de catastrophe a appelé les communautés à rester en alerte jusqu'à tard dimanche. Aucun décès n'a été signalé dans l'immédiat, même si plusieurs personnes ont été déclarées portées disparues. Les premiers récits indiquent que les inondations ont été déclenchées lorsqu'un glissement de terrain a bloqué la rivière près de Chumchure, dans le district de Gorkha, avant que le barrage provisoire ne cède. Cette nouvelle urgence survient alors que le Népal tente de se remettre des inondations dévastatrices survenues en août le long de sa frontière avec la Chine, qui ont tué plus de 1 400 personnes et laissé des milliers de disparus. Près de 33 000 personnes ont été affectées, et environ 7 500 maisons ont été endommagées ou détruites. Le gouvernement estime que la reconstruction coûtera 4,77 milliards de dollars. Les autorités se concentrent désormais sur la remise en état des routes et des ponts endommagés lors de la précédente catastrophe, en particulier dans les zones reculées où les liaisons de transport perturbées compliquent l'acheminement de l'aide.