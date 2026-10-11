Danemark : des robots pour remplir les rayons à la place des employés

Développées par la start-up danoise Hive Robots et fabriquées par l'entreprise chinoise Unitree, ces machines sont pour l'instant entièrement pilotées par des opérateurs humains. Chaque mouvement permet de recueillir des données pour entraîner leur intelligence artificielle à manipuler différents produits. L'objectif est de leur permettre de réapprovisionner certains rayons de manière autonome dès début 2027, principalement la nuit, lorsque les magasins sont fermés. Cette expérimentation s'inscrit dans un partenariat de plusieurs années avec Salling Group, premier distributeur danois, qui exploite plus de 2 000 magasins dans six pays européens. Selon Føtex, les salariés consacrent 40 à 50 % de leur temps de travail à remplir les rayons. L'enseigne espère confier progressivement une partie de cette activité physique et répétitive aux robots, afin que les employés puissent se consacrer davantage à l'accueil et au conseil des clients. À terme, les machines pourraient également vérifier les dates de péremption, repérer les produits manquants ou identifier ceux qui ont été rangés au mauvais endroit. Mais elles restent aujourd'hui plus lentes que les humains et nécessitent une surveillance constante. La réglementation danoise devra également évoluer avant qu'elles puissent circuler et travailler seules parmi les clients. En attendant, leur utilisation devrait se limiter aux réserves et aux horaires de fermeture.