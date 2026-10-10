Afrique du sud : regain de tensions xénophobes à l'approche des élections

Le répit n’aura été que de courte durée : l’Afrique du Sud fait une nouvelle fois face à des tensions xénophobes. Une décision de justice obligeant le gouvernement sud-africain à reprendre le traitement des demandes d’asile a mis le feu aux poudres.

Des manifestants sud-africains se sont affrontés jeudi avec des ressortissants étrangers, à Soweto et à Durban notamment.

''Si je dois quitter mon pays en cas de guerre, je dois me rendre dans un pays voisin, comme le Zimbabwe ou le Swaziland ; je ne peux pas aller aux États-Unis et y demander l’asile alors que j’ai déjà traversé tant de pays. Nous ne voulons plus de Somaliens dans nos quartiers, nous ne voulons plus d’eux à Soweto, ils devraient retourner dans leurs pays respectifs.'', raconte Lindiwe, habitante de Soweto.

Le gouvernement sud-africain a mis en garde contre la désinformation, soulignant mercredi que l’arrêt rendu par la justice ''n'accorde pas automatiquement le statut de réfugié ni le droit de séjour permanent à toute personne entrant en Afrique du Sud''. Réitérant son engagement en faveur des mesures annoncées en juin pour gérer les flux migratoires.

Celles-ci comprennent le renforcement des contrôles aux frontières, la lutte contre le trafic d’êtres humains et l’accélération des expulsions des personnes qui ne remplissent pas les conditions requises pour rester.

Mais cela ne suffit pas pour calmer la colère des groupes anti-migrants.

''Ce gouvernement est tellement obsédé par les étrangers qu’il est prêt à tout pour protéger les étrangers en situation irrégulière.'', déclare Tshepo Mposula, responsable communautaire.

Mpumi Edward, conseillère municipale abonde dans le même sens : Ces personnes que le ministère de l’Intérieur et le gouvernement de l’ANC ont l’intention de recenser, ce n’est pas juste, car toutes sont entrées illégalement dans ce pays, et nous devrions les emprisonner au lieu de les recenser.''

L’immigration reste un sujet majeur à l’approche des élections du 4 novembre en Afrique du Sud, pays avec un taux de chômage dépassant les 30 %.