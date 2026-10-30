Mexique: la plus haute Catrina du monde dévoilée à Mexico pour le Día de Muertos

Dressée sur la place du Zócalo, au cœur de Mexico, elle dépasse le précédent record de 28,15 mètres établi en 2023 à Puerto Vallarta. Haute comme un immeuble d'une dizaine d'étages, cette œuvre monumentale porte une robe violette de plus de 27 mètres de long. Sa réalisation a mobilisé 140 artisans et techniciens du collectif Taller Xibalbá, parmi lesquels des soudeurs, sculpteurs, peintres et spécialistes du textile. Les visiteurs se pressent pour photographier cette silhouette impressionnante, installée face à la cathédrale métropolitaine, au milieu d'un immense autel traditionnel recouvert d'environ 70 000 plants de fleurs de souci cultivés à Xochimilco. Cette Catrina rend hommage au dessinateur mexicain José Guadalupe Posada, dont une illustration de 1913 est à l'origine de ce personnage devenu incontournable dans les célébrations du Día de Muertos. Autour d'elle, des tapis de sciure colorée côtoient des représentations d'axolotls et d'alebrijes, ces créatures fantastiques de l'art populaire mexicain. Célébrée les 1er et 2 novembre, la fête des Morts permet aux familles d'honorer leurs proches disparus en déposant des photographies, des plats et des offrandes sur des autels. Les fleurs de souci, appelées cempasúchil, sont censées guider les âmes grâce à leur parfum et à leurs couleurs vives. La Catrina géante et son autel illuminé resteront visibles jusqu'au 2 novembre.