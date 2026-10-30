RD Congo : un centre de traitement d'Ebola se vide pour la première fois depuis mai

Sur des images diffusées par Médecins sans frontières le 28 octobre, le personnel médical et des membres de la communauté se retrouvent devant l'établissement pour chanter et danser ensemble. Selon MSF, c'est la première fois depuis le mois de mai qu'aucun cas confirmé d'Ebola n'est pris en charge dans ce centre. Un moment de soulagement pour les équipes médicales et les habitants de cette région confrontée depuis plusieurs mois à la propagation du virus. Cette bonne nouvelle locale ne signifie toutefois pas la fin de l'épidémie. Le 27 octobre, les autorités sanitaires congolaises ont annoncé que le dernier épisode épidémique en Afrique avait dépassé les 10 000 cas confirmés, dont l'immense majorité en République démocratique du Congo. Ebola est une maladie virale grave qui se transmet notamment par contact direct avec les fluides corporels d'une personne infectée. Si la sortie des derniers patients marque une étape importante pour le centre de Mongbwalu, de nouvelles contaminations restent possibles et l'épidémie continue de toucher la région. MSF précise que l'absence de malades concerne uniquement les personnes prises en charge dans cet établissement, et non l'ensemble de la province de l'Ituri ou du pays.