Royaume-Uni : Oxford Street devient piétonne à Londres

Près d'un kilomètre d'Oxford Street est désormais réservé aux piétons. Entre Orchard Street et Great Portland Street, voitures, bus, taxis, vélos et trottinettes électriques ne peuvent plus circuler. Les passants ont rapidement investi la chaussée libérée du trafic, tandis que les bus empruntaient de nouveaux itinéraires. Le maire Sadiq Khan s'est rendu auprès des commerçants pour promouvoir cet aménagement, destiné à rendre la célèbre artère commerçante plus sûre et plus agréable à l'approche de Noël. Mais la mesure ne fait pas l'unanimité. Les chauffeurs des célèbres taxis noirs londoniens craignent notamment qu'elle ne complique l'accès aux magasins pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite. D'autres capitales européennes ont déjà tenté l'expérience. À Paris, la rue de Rivoli a été largement fermée aux voitures en 2020, laissant davantage de place aux cyclistes. Plus de 20 000 personnes y circulent désormais à vélo chaque jour et les niveaux de dioxyde d'azote ont diminué, même si certains dénoncent un report des embouteillages dans les rues voisines. À Bruxelles, 800 mètres du boulevard Anspach ont été piétonnisés en 2015. Malgré des baisses de ventes atteignant initialement 20 % chez certains commerçants, 85 % ont fini par soutenir le projet, tout en critiquant sa mise en œuvre. Pour Oxford Street, l'enjeu est désormais de concilier confort des piétons, accessibilité des commerces et circulation dans les quartiers voisins.