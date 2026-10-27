Israël : les familles du 7 octobre rendent hommage aux victimes, les électeurs votent

Des familles touchées par les attaques menées par le Hamas le 7 octobre 2023 se sont réunies mardi à Tel-Aviv pour rendre hommage à leurs proches tués ce jour-là, observant une minute de silence avant d'entonner ensemble des chants près d'une installation blanche portant la date "7.10.23". Photos de leurs proches à la main, les participants comptaient notamment Yona Adam, dont la fille Mapal a été tuée lors du festival de musique Nova, et Einav Zangauker, mère de l'ancien otage Matan Zangauker. La commémoration s'est tenue alors que les Israéliens se rendaient aux urnes mardi 27 octobre pour leurs premières élections législatives depuis les attaques, afin d'élire la 26e Knesset. À Kiryat Arba, une colonie israélienne proche d'Hébron, en Cisjordanie occupée, les électeurs faisaient la queue devant les bureaux de vote. Le ministre d'extrême droite de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, y a également voté dans ce bastion de la droite nationaliste. À Umm al-Fahm, une ville à majorité arabe du nord d'Israël, les responsables électoraux préparaient les bulletins de vote à l'école al-Aqwas avant que les électeurs ne viennent déposer leur bulletin. Des scènes similaires se déroulaient dans les bureaux de vote de Jérusalem. Les sondages à la sortie des urnes devraient être publiés mardi à 21h00 (heure d'Europe centrale, CET), mais il pourrait falloir des semaines avant qu'un nouveau gouvernement soit formé.