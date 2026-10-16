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Les USA appellent à la retenue face aux tensions entre l’Éthiopie et l’Érythrée

Le secrétaire d'État Marco Rubio dans la « Treaty Room » du Département d'État, 9 octobre 2026, à Washington.   -  
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Manuel Balce Ceneta/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

avec AP

Etats-Unis

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a appelé à un apaisement de la situation dans la Corne de l’Afrique, alors que des combats font rage dans le nord de l’Éthiopie et que les tensions avec l’Érythrée voisine s’intensifient.

M. Rubio s’est entretenu par téléphone mercredi avec le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, l’exhortant à engager le dialogue dans le cadre de l’accord de paix conclu entre l’Éthiopie et l’Érythrée en 2018. Il a déclaré que la région ne pouvait tolérer davantage de conflits, selon un communiqué du Département d’État.

La reprise des combats ces dernières semaines dans la région du Tigré, au nord de l’Éthiopie, a de fait réduit à néant l’accord de paix de 2022 qui avait mis fin à une guerre dévastatrice de deux ans.

L’Éthiopie a accusé les troupes érythréennes d’occuper certaines parties de son territoire, tandis que l’Érythrée a condamné l’Éthiopie pour ce qu’elle a qualifié de déclaration de guerre.

Human Rights Watch a reçu des informations faisant état de civils tués et blessés par des bombardements dans le sud du Tigré, a déclaré mardi Laetitia Bader, directrice adjointe pour l’Afrique de l’organisation, lors d’un entretien avec l’Associated Press.

Elle a indiqué que les bombardements avaient également contraint certains établissements de santé à fermer et a appelé à une surveillance indépendante, au rétablissement des communications et à un accès humanitaire en toute sécurité.

Près de la frontière, un habitant a rapporté que des soldats érythréens s’étaient retirés lundi de Fatsi, à environ 20 kilomètres (12 miles) de la ville frontalière éthiopienne de Zalambessa.

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