Nigéria : le procès du chauffeur impliqué dans l'accident d'Anthony Joshua ajourné

Le procès d’Adeniyi Mobolaji Kayode, le chauffeur impliqué dans l’accident de décembre 2025 qui a blessé le boxeur Anthony Joshua et tué deux membres de son équipe, a été ajourné jeudi au 17 novembre.

L'affaire, qui a débuté en janvier devant un tribunal de première instance de l'État d'Ogun, avait déjà été ajournée le 10 septembre alors que les débats se poursuivaient concernant les chefs d'accusation liés à l'accident mortel survenu sur l'autoroute Lagos-Ibadan.

« C'est une affaire très, très importante, et elle n'est pas importante uniquement pour le Nigeria, ni uniquement pour les Nigérians. Il est tout aussi important pour les membres de la diaspora que notre système judiciaire ne soit pas un système avec lequel on peut jouer, ni un système que l'on peut manipuler. », a déclaréAbiodun Olalekan, avocat de la défense.

Le prévenu, Adeniyi Kayode, âgé de 46 ans, est poursuivi notamment pour conduite dangereuse ayant entraîné la mort, conduite imprudente et négligente, conduite sans la prudence et l’attention requises, et conduite d’un véhicule sans permis de conduire national valide.

« Plus cette affaire traîne, plus les ajournements affectent mon client, car il n’est pas facile pour lui de se rendre au tribunal. À chaque ajournement, nous veillons à ce qu’il se présente au tribunal. Il laisse tout ce qu’il est en train de faire. C’est un chauffeur. Il laisse tout ce qu’il est en train de faire et se rend au tribunal pour ne pas être considéré comme ayant enfreint les conditions de sa liberté sous caution. Et ce n’est pas facile. », a expliqué Abdulrazaq Mogaji, avocat de la défense du deuxième prévenu.

Joshua, double champion du monde des poids lourds, a survécu aux blessures subies lors de l'accident du 29 décembre et a ensuite pu quitter l'hôpital. Son entraîneur personnel, Latif Ayodele, et son préparateur physique, Sina Ghami, ont trouvé la mort.