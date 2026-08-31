Libye : les camps rivaux s'accordent sur une feuille de route vers les élections

Après des années d'impasse politique, les principaux acteurs libyens ont signé à Tripoli un accord prévoyant l'organisation d'élections présidentielle et législatives dans un délai de 24 mois.

Négocié sous l'égide de la Mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL), le compromis est le fruit des travaux du comité "4 + 4", réunissant des représentants des principales institutions de l'Est et de l'Ouest du pays.

L'accord prévoit également la réforme de l'autorité électorale, l'unification des institutions nationales et la mise en place d'un cadre de suivi pour garantir son application.

Le processus politique était bloqué depuis l'annulation des élections de décembre 2021, reportées en raison de profondes divergences sur les règles du scrutin et l'éligibilité des candidats.

Si les institutions libyennes ne valident pas le texte dans un délai d'un mois, les signataires envisagent de le faire adopter comme document constitutionnel avec le soutien de la communauté internationale.

Malgré cet élan diplomatique, de nombreux Libyens restent prudents. Beaucoup s'interrogent sur la volonté réelle des dirigeants de tenir un scrutin susceptible de rebattre les cartes du pouvoir après plus d'une décennie de divisions.