Libye : cinq arrestations après des attaques contre des infrastructures énergétiques

Cinq personnes ont été arrêtées en Libye dans le cadre d’une opération de sécurité et de renseignement menée par le ministère de la Défense, a annoncé dimanche le gouvernement basé à Tripoli.

Les suspects, dont les nationalités n’ont pas été précisées, sont accusés d’avoir participé à plusieurs attaques de drones contre des infrastructures énergétiques dans l’ouest du pays.

Selon les autorités, la cellule démantelée aurait notamment ciblé des réservoirs pétroliers à Tripoli et à Zaouïa, ainsi que la centrale électrique de cette ville située à environ 45 kilomètres à l’ouest de la capitale. Les enquêteurs auraient également déjoué des projets d’attaque visant une centrale électrique au sud de Tripoli, d’autres installations sensibles et plusieurs responsables politiques, sécuritaires et militaires.

Le gouvernement a présenté ces opérations comme les premiers résultats d’une enquête plus vaste. Il estime que les attaques ne relèvent pas d’initiatives isolées ou d’actes improvisés, mais d’un "vaste plan de sabotage" coordonné, destiné à frapper les ressources énergétiques du pays. Les autorités ont indiqué que les investigations se poursuivaient afin d’identifier d’éventuels commanditaires, financeurs, soutiens ou facilitateurs.

Incendies à la raffinerie de Zaouïa

La série d’attaques avait notamment touché, en août, le complexe pétrolier de Zaouïa, où plusieurs incendies s’étaient déclarés après une attaque de drone le 11 août. D’autres frappes avaient été signalées dans les jours suivants. Le site abrite la deuxième plus importante raffinerie de Libye, avec une capacité de raffinage de quelque 120 000 barils par jour.

La Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC) avait par ailleurs annoncé jeudi qu’une nouvelle attaque contre des réservoirs de carburant à l’extérieur de Tripoli avait été déjouée.

Ces incidents interviennent dans un contexte particulièrement sensible pour les infrastructures publiques libyennes, alors que le pays connaît depuis des années de fortes tensions politiques et sécuritaires et que les perturbations des services énergétiques pèsent régulièrement sur la population.